António Miguel Cardoso foi este sábado reconduzido na presidência do Vitória de Guimarães, levando a melhor nas urnas – com um resultado expressivo – face a Luís Cirilo. Após o triunfo do Vitória de Guimarães sobre o Casa Pia, António Miguel Cardoso abordou o ato eleitoral, dizendo estar «contente e com muita vontade de continuar a trabalhar em prol do clube».

«A primeira reação é à vitória de hoje, do futebol, que é importante para nós. Os sócios fizeram a avaliação dos três anos, quiseram desta forma, estou contente, com muita vontade e muita energia de continuar a trabalhar», disse.

Questionado se a margem com que esta vitória foi conseguida dá mais responsabilidade, recorde-se que António Miguel Cardoso teve quase 90 por cento dos votos, o presidente do Vitória sustentou que «a responsabilidade num clube como o Vitória seria a mesma nem que fosse com 51 por cento era a mesma».

De resto, António Miguel Cardoso ressalvou a «validação dos sócios» do seu trabalho no primeiro mandato, prometendo trabalhar para que o clube seja mais competitivo. «Na história do Vitória devíamos ter mais títulos. O que prometemos é trabalhar para ser cada vez mais competitivos e procurar mais vitórias. Continuando a trabalhar desta forma vamos sorrir muitas mais vezes», concluiu.