O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu por 45 dias o presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, por declarações após o jogo com o Sporting de Braga, para a Taça da Liga.

Em causa estão os comentários feitos no dia 31 de outubro, depois da derrota por 2-1 frente aos rivais nos quartos de final da Taça da Liga.

O dirigente afirmou que a arbitragem da equipa liderada por Fábio Veríssimo foi «um roubo», na sequência do penálti a favor dos bracarenses que ditou o resultado, marcado após consulta ao vídeo-árbitro.

«Estávamos a bater-nos com o Sp. Braga e passou-se isto, um penálti absolutamente escandaloso. Nem o VAR pode chamar, nem o árbitro pode assinalar depois de ver as imagens», disse então, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.

António Miguel Cardoso disse ainda que «não deixaram» o V. Guimarães chegar à final four da competição e acusou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de «encaminhar as coisas sempre no mesmo sentido».

«Tudo começa na final da Supertaça, no primeiro jogo da época, com um almoço entre os presidentes dos ditos quatro grandes, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga. Mas não nos vergamos», acrescentou.

Agora, o dirigente vimaranense enfrenta uma suspensão de 45 dias e uma multa no valor de 5.355 euros.