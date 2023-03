Os sócios do Vitória de Guimarães aprovaram a venda de 46 por cento das ações da SAD ao fundo V Sports, por 5,5 milhões de euros.

A Assembleia Geral Extraordinária contou com cerca de 1.400 associados, e houve 966 votos a favor do acordo e 136 contra (os restantes votos foram abstenções).

Está assim aprovado o acordo com o fundo liderado pelo egípcio Nassef Sawiris, proprietário do Aston Villa, que contempla o pagamento de 5,5 milhões de euros por 46 por cento das ações da SAD, prevê também o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, e ainda a possibilidade de uma linha de crédito até 20 milhões de euros, para investimentos no futebol, com juros a 5,5 por cento, sem comissionamentos.

O Vitória de Guimarães ficará com 50,84 por cento das ações, sendo que há ainda 3,16 por cento na posse de pequenos acionistas.

