Miguel Silva vai mudar-se para o Chipre, devendo assinar em breve um contrato válido por duas épocas com o APOEL, de Nicosia. O guarda-redes já rescindiu o contrato com o V. Guimarães, pelo que ficou com caminho livre para se comprometer de imediato com o clube cipriota, com o qual já tem acordo.

Recorde-se que a saída de Miguel Silva não rende contrapartidas financeiras para o V. Guimarães, mas o clube vimaranense vai ficar com uma percentagem do passe do guarda-redes, pelo que aposta na promoção do jogador, de forma a fazer um encaixe quando o APOEL o vender posteriormente a outro clube.

Miguel Silva tem atualmente 25 anos e está no V. Guimarães desde 2013, quando chegou com 18 anos, proveniente do Vizela (onde fez toda a formação) para representar os juniores. Estreou-se na equipa principal com 20 anos, mas nas duas últimas temporadas foi sempre suplente de Douglas, pelo que aposta agora numa nova aventura na carreira.