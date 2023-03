Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-2) frente ao Vitória de Guimarães:

«Fico com um sentimento de somar três pontos, de dever cumprido face ao desafio que tínhamos pela frente e às dificuldades que temos pela frente, não existe um sentimento diferente por ser o Vitória ou outra equipa qualquer. Estou satisfeito, orgulhoso pelo que fizemos, pelo que temos vindo a fazer. Parece-me que as três equipas proporcionaram um espetáculo fantástico para quem gosta de bom futebol, daí ficar satisfeito; acrescentando três pontos e uma boa exibição saímos daqui orgulhosos».

[Melhoria na segunda parte] «Se foi mais complicado na primeira parte também se de deve à valia do adversário, não estávamos a encontrar o espaço. Na segunda parte fomos onde estava o espaço, e vimos de que forma podíamos sair com mais êxito à pressão do adversário. Deveu-se à pressão da saída de bola do adversário».

[Importância de recuperar três pontos] «Não estávamos a olhar para essa diferença, estamos a olhar para a capacidade que temos de nos superar. Da primeira para a segunda volta, se chegarmos aqui com um ponto positivo, em relação ao que tínhamos conquistado na primeira volta, saímos daqui com três a mais do que o que tínhamos conquistado. O desafio é esse, melhorar a cada dia, não olhando ao adversário e à tabela, fazendo um trabalho do qual nos possamos orgulhar».