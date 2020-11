João Henriques: «Deve valorizar-se 75 minutos com menos um»

*por Rui Santos

As declarações de João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, após o apuramento dos minhtos para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Acho que se deve valorizar os 75 minutos com menos um jogador. Não se deu por essa diferença pelas oportunidades criadas e no equilíbrio que tivemos a partir desse momento. Levamos o jogo para as grandes penalidades. Tivemos algumas algumas boas oportunidades antes das grandes penalidades, mas a justiça foi feita. Acima de tudo, hoje, o Vitória mostrou que tem um grupo de trabalho solidário.»

«O Arouca mostrou, hoje, mais uma vez o que tem vindo a fazer na II Liga. Não é por acaso que está no lugar que está no campeonato. Não é por acaso que não perde aqui desde 2019. Tem qualidade, está bem trabalhada, tem bons jogadores. As equipas do topo da 2.ª Liga são em tudo semelhantes à maioria das equipas que estão na I Liga. Não vejo diferenças algumas. Em 75 minutos de jogo com menos um, evitámos que o adversário fizesse golo, criámos situações para evitar os penáltis, enviámos uma bola à trave. Isso demonstra que o Vitória está no bom caminho. Fez a exibição necessária para ultrapassar um adversário difícil.»

«De todas as equipas da II Liga, o Arouca é o adversário mais forte que defrontou equipas da I Liga, e nós ultrapassámo-lo. Queremos ir o mais longe possível,. jogo a jogo, olhando como todas as outras para a final. Ficamos muito satisfeitos com o resultado e com o grupo solidário que foi conseguir com menos um não se notar diferenças em campo, e satisfeitos com o que fizemos em campo. Estamos a falar de um jogo desgastante. Fisicamente a equipa demonstrou uma grande capacidade. Com menos um fomos a equipa que meteu intensidade e gelo no jogo quando teve de pôr. Foi a equipa mais lúcida para levar o jogo para onde mais mais queríamos. Nas grandes penalidades fomos os mais competentes e passámos com justiça.»

(Pouco futebol ofensivo do Vitória?) «Nos primeiros 45 minutos, é um facto. A partir daí lembro-me de vários remates. Só de cabeça temos pelo menos duas situações do Bruno, uma bola na trave, mesmo jogando com dez e contra uma equipa de valor. Não foi uma primeira parte bem conseguida. Não fomos pragmáticos no último terço. Mas em 75 minutos, com menos um, conseguimos cirar as oportunidades suficientes para evitar as grandes penalidades. Estamos na 4.ª eliminatória. Comparativamente com a época anterior, extraordinário.»