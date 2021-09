O Vitória de Guimarães ainda só marcou num dos cinco jogos da I Liga (goleada ao Vizela, 4-0), mas Pepa afirmou que os golos podem aparecer com «naturalidade» se houver «intensidade», «velocidade» e «qualidade» frente ao Arouca, no sábado, para a sexta jornada da I Liga.

O técnico realçou que a sua equipa tem apresentado «volume ofensivo» suficiente perante adversários «fortes, competentes e organizados» para ter mais golos, algo que espera ver no Estádio Municipal de Arouca.

«Vai ser um jogo intenso, na linha do que temos feito, mas espero que com uma diferença: os golos. O volume está lá, a intensidade, a velocidade. Chegamos com muitos jogadores ao último terço [do campo]. Não podemos ter a ansiedade do golo, por causa da qualidade com que temos jogado. Temos de colocar o ritmo que queremos. Com essas ferramentas, as coisas vão acontecer com naturalidade», disse Pepa.

Convencido de que o Vitória poderia estar a «fazer um arranque extraordinário», acima dos seis pontos que tem e do 10.º lugar que ocupa, Pepa frisou que é preciso continuar a «dar passos em frente» no processo de jogo que leva aos golos e enalteceu a «confiança» que o plantel continua a demonstrar.

«[Os jogadores estão] com muita confiança, porque a qualidade está lá. Dá gosto ver a forma como eles trabalham. Isso obriga-nos a ser competitivos», disse.

Quanto ao Arouca, 13.º da tabela, com quatro pontos, Pepa lembrou que o seu treinador, Armando Evangelista, tem «um largo historial» no Vitória, e que a equipa é «muito forte na recuperação da bola», «ataca bem a profundidade» e tem «ideias bem assimiladas», com «jogadores que se conhecem há muito tempo» e alguns reforços contratados em «cima do fecho do marcado» que acrescentaram «qualidade».

Pepa revelou ainda que o extremo Rochinha, transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, após um choque de cabeça no último jogo, com o avançado Alisson Safira, aos 78 minutos, está «indisponível» para a visita a Arouca, apesar de estar «bem de saúde» e «estável».