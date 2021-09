*por Rui Almeida Santos

O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, em conferência de imprensa após o empate frente ao Arouca (2-2), em jogo da sexta jornada da Liga:

«Não esperava, nem eu nem ninguém. É um bocado esquisito dizer que fizemos um bom jogo e não termos ganho. Tivemos muitas oportunidades. Não temos de entrar com a bola dentro da baliza, temos de ter mais frieza. Tivemos ocasiões claras para o score ser diferente. Na segunda parte, mesmo com o futebol mais direto, o Arouca não estava a criar oportunidades. Estávamos a controlar bem, mas a partir do momento em que sofremos o primeiro golo a equipa ficou intranquila. Sentimos essa abordagem e depois foi um soco tremendo. Podíamos ter feito mais com bola, mas as oportunidades não estavam a surgir. Foi um lance ingrato. Fica um ponto, mas para nós é uma batalha perdida. Hoje perdemos, mas acreditamos que no fim da guerra vamos sair vencedores.

Cada jogo tem a sua história. Em condições normais devíamos estar a falar numa vitória volumosa, mas aconteceu um empate. Tivemos muitas ocasiões claras de golo, as quais temos de finalizar melhor. Depois aconteceu futebol, com muito demérito nosso, sem tirar mérito ao Arouca. Saímos frustrados com o que aconteceu, mas temos de fazer o luto rápido.»