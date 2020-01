Edmond Tapsoba vai ser reforço do Bayer Leverkusen.

O clube alemão irá pagar pelo defesa-central de 20 anos uma verba a rondar os 18 milhões de euros, segundo apurou o Maisfutebol, batendo o recorde de vendas do clube vimaranense.

Tapsoba, que marcou oito golos em 32 jogos nesta temporada pelo Vitória, despertou interesse de vários clubes, tendo havido inclusivamente uma recente abordagem do Benfica, rejeitada pelos vimaranenses por não pretenderem a inclusão de jogadores no negócio.

O internacional Burkina Faso jogou em Portugal também no Leixões, clube que terá ainda 25 por cento do seu passe, estando o remanescente dividido entre o Vitória (50 por cento) e a agência de Deco (25 por cento), representante do jogador.

O central já está na Alemanha e nesta quinta-feira realizou exames médicos, estando o anúncio da transferência agendado para esta sexta-feira, último dia de mercado.