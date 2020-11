André Campos e Cláudio Pereira testaram positivo à covid-19, informou esta manhã a Federação Portuguesa de Futebol.

O primeiro ia ser assistente no Vitória de Guimarães-Sporting e é agora substituído por Pedro Mota, que ia ser assistente do VAR no Benfica-Sp. Braga. Pedro Martins assume o seu lugar.

Já o juiz Cláudio Pereira ia ser quarto árbitro da receção do Belenenses-Rio Ave, desta noite, o que motivou a alteração de toda a equipa de arbitragem nomeada para essa partida. Assim, o árbitro que estará no Jamor será Fábio Veríssimo, assistido por Pedro Martins e Nélson Pereira. João Malheiro Pinto será o quarto árbitro.

Na nota, a FPF informa que os dois árbitros «estão bem e a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde».