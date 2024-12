Rui Borges, treinador do V. Guimarães, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

[Selecionador viu o jogo na Luz e já disse que Tomás Handel era um dos jogadores que estava a bater à porta…]

«Não posso falar muito, se não eles fogem todos em janeiro. O Handel tem classe a jogar. É elegante a jogar. Eu já gostava dele mas, trabalhando com ele, vejo que está num patamar ainda superior ao que eu achava. É um miúdo elegante, com muito qualidade, focadíssimo no jogo, mas não é só ele. O Manu está a crescer e tem um perfil fantástico.

E o Alberto é uma grande surpresa para mim ele ainda não ter ido aos sub-21. É um puto que vai ter um futuro muito risonho porque tem características fora do comum. É um puto de 20 anos que é extraordinário. Fez um grande jogo e encheu o campo.

O próprio Kaio [César], quando crescer em zona de finalização, também vai ter um futuro muito risonho.

Fico feliz que o selecionador olhe para mais jogadores do Vitória.»