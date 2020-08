Pêpê tem uma proposta do Olympiakos e o Vitória de Guimarães está a tentar alcançar as melhores contrapartidas possíveis.

O emblema grego acenou com dois milhões de euros, há mais de uma semana, algo que o clube minhoto considera ser insuficiente. As negociações estão a evoluir para números mais avultados, sabe o Maisfutebol, embora a direção liderada por Miguel Pinto Lisboa esteja numa posição negocial delicada.

Isto porque o passe de Pêpê é repartido com o Benfica. Depois de ter jogado no Vitória por empréstimo do clube encarnado na temporada de 2018/19, o médio mudou-se em definitivo para os vimaranenses na seguinte, ainda durante a direção de Júlio Mendes.

Ficou definido que o passe era dividido entre Vitória e Benfica e que os encarnados tinham direito aos primeiros 1,5 milhões de euros de uma transferências. Os restantes seriam repartidos. As condições foram estabelecidas dias antes da realização do ato eleitoral que elegeu o atual elenco diretivo.

Ora, a proposta de dois milhões do Olympiakos pode ser benéfica para o Benfica e para o jogador, mas não será tanto para o Vitória, que receberia apenas 250 mil euros pelo médio e está, desde logo, num posicionamento frágil perante todo o contexto deste dossier. Essa proposta inicial foi, por isso, rejeitada.

Assim, os responsáveis do Vitória tentam subir a parada por Pêpê e as perspetivas são animadoras, pois o Olympiakos está fortemente interessado no atleta.