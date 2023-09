Paulo Turra, treinador do V. Guimarães, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

[Esteve à conversa com Arthur Cabral após o jogo. Trabalhou com ele no Palmeiras em 2019. O que conversaram?]

«É um dos muitos amigos que tenho no futebol. Trabalhou connosco no Palmeiras em 2019. É um atleta de excelência. Entreguei-lhe um livro que escrevi em 2022. No último clube onde estive, liguei-lhe para lhe perguntar sobre um atleta que estava a trabalhar no futebol italiano para tirar indicações.

Com certeza que o Benfica contratou um excelente profissional. Não tenho dúvidas em afirmar que ele vai dar certo.»