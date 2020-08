O V.Guimarães recorreu esta quarta-feira do castigo de um jogo à porta fechada imposto pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O motivo da punição diz respeito aos distúrbios no jogo entre os minhotos e o Benfica, disputado a 4 de janeiro no D.Afonso Henriques, que terminou com vitória dos encarnados por 1-0.

Após o golo dos visitantes, marcado por Cervi, foram arremessadas cadeiras e tochas de um sector reservado a adeptos vitorianos e de outro a adeptos benfiquistas.

Durante os 90 minutos, a partida esteve interrompida quatro vezes, sempre por motivos relacionados com a bancada. Como consequência, os vimaranenses foram punidos com um jogo à porta fechada.