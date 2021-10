Após dois golos do Benfica no primeiro quarto de hora, o Vitória de Guimarães conseguiu responder ao minuto 21.



Rochinha sentou Lucas Veríssimo com uma bela finta à entrada da área e tentou servir Estupiñan. Grimaldo fez o corte mas a bola sobrou para André André que, à segunda tentativa, conseguiu marcar, fazendo o 2-1.



