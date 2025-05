O Conselho de Disciplina da Federação determinou a interdição do setor da claque organizada do V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, por um jogo, informou a Liga em comunicado.

Em causa estão infrações de artigos do Regulamento Disciplinar, relativos a comportamento incorreto do público e a arremesso de objeto perigoso no jogo Boavista-V. Guimarães (1-2), da 25.ª jornada da Liga.

Recorde-se que no jogo realizado a 9 de março de 2025, uma espetadora de 16 anos sofreu queimaduras após o uso de um engenho pirotécnico na bancada norte do Estádio do Bessa, onde se encontravam os adeptos vitorianos.

A adepta do clube vimaranense teve de ser transportada para o Hospital de São João, no Porto, após o incidente.