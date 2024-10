Vitória de Guimarães e Boavista empataram a dois golos, na tarde deste domingo. A propósito da oitava jornada da Liga, os vimaranenses edificaram a vantagem aos 34 e 49 minutos, por Gustavo Silva.

Em todo o caso, um final apático dos anfitriões convidou à reação das «Panteras», depois de Vukotic ver um golo anulado aos 84 minutos.

Já para lá do minuto 90, aos 90+5m, Reisinho capitalizou o primeiro penálti.

Entre riscos e alterações, o mesmo Reisinho bisou, de novo de penálti, aos 90+15m.

O Boavista é 15.º classificado, com seis pontos, em igualdade com Estoril (14.º). No regresso da Liga, os comandados de Bacci receberão o Moreirense, a 26 de outubro.

Por sua vez, o Vitória encaixa o segundo empate consecutivo e o terceiro jogo sem vencer na Liga. Por isso, os vimaranenses são quintos, com 14 pontos, aguardando pelo desfecho do FC Porto-Sp. Braga.

Aquando do regresso da Liga, os «Conquistadores» visitarão o aflito Estrela, a 27 de outubro.