O FC Porto levou a melhor sobre o V. Guimarães no jogo das glórias, protagonizado por antigas figuras do clube, por 10-5, com direito a festa no final, mostrada por Bosingwa, Raul Meireles, João Pinto e Marek Cech, através das redes sociais dos azuis e brancos, na tarde desta quarta-feira.

Bandeirinha, Rui Correia, Capucho e Hélder Postiga, juntamente com a mascote do FC Porto, Draco, marcaram presença na fan zone no centro da cidade de Braga para o duelo, no recinto sintético fechado, horas antes do duelo a valer entre portistas e vimaranenses. O «primeiro round» foi favorável à equipa de azul e branco.

