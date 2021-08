O V. Guimarães venceu ao final de tarde deste domingo o Casa Pia, por 1-0, garantindo a qualificação para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol.

O único golo do encontro foi apontado pelo avançado brasileiro Bruno Duarte, aos 26 minutos.

O duelo no Estádio Pina Manique proporcionou a estreia a Alfa Semedo na equipa vimaranense, com a entrada para a segunda parte, no lugar de Tomás Händel.

O Casa Pia acabou o jogo em cima dos comandados de Pepa à procura do empate, sobretudo nos sete minutos de compensação, mas sem efeitos. O Vitória segurou a vantagem mínima reduzido a dez, devido à expulsão de Rochinha, aos 73 minutos.

O Vitória junta-se ao Sp. Covilhã, Rio Ave e Penafiel (todos estes da II Liga), bem como ao Paços de Ferreira, Famalicão e Santa Clara (apurados da I Liga vindos desta segunda eliminatória), bem como a Sp. Braga, Benfica, FC Porto e Sporting, que só entram nos grupos.

Falta definir um apurado, que sairá do Boavista-Portimonense (20h30).

Casa Pia-V. Guimarães, 0-1 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio Pina Manique.

Árbitro: Cláudio Pereira.

CASA PIA: Ricardo Batista; Rogério Fernandes (Zach Muscat, 72’), Vasco Fernandes, Kelechi John, Leonardo Lelo (Ricardo Fernandes, 78’); Ângelo Neto, Vitó (Nermin Zolotic, 66’), Zidane Banjaqui (Camilo, 78’); Lucas Soares (Jota, 66’), Saviour Godwin, João Vieira. Treinador, Filipe Martins.

V. GUIMARÃES: Matous Trmal; Rafa Soares, Jorge Fernandes, Borevkovic, Sacko; André André (Janvier, 75’), André Almeida (Gui, 59’), Tomás Händel (Alfa Semedo, 46’); Marcus Edwards (Rúben Lameiras, 75’), Rochinha, Bruno Duarte (Óscar Estupiñán, 59’). Treinador, Pepa.

Disciplina – cartões amarelos: Tomás Händel, 6’, Ângelo Neto, 7’, Rogério Fernandes, 14’, Rafa Soares, 21’, Vitói, 39’, Sacko, 41’, Rochinha, 52’ e 73’, Borevkovic, 61’, Jorge Fernandes, 83’.

Golo: Bruno Duarte, 26’.