O plantel do Vitória de Guimarães foi apresentado esta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, numa noite de homenagem a Neno.

A equipa vitoriana exibiu uma camisola do antigo guarda-redes do clube, que faleceu no passado mês de junho, num evento que não teve direito a público nas bancadas.

Apesar da festa, o dia foi de azar para Bruno Varela: o guardião de 26 anos sofreu uma entorse no joelho esquerdo e vai parar seis semanas, ele que passou as férias a recuperar uma lesão sofrida no final da época passada.

De resto, Pepa também quis lembrar Neno na sua declaração: «A emoção é grande de estar aqui. Tenho de começar pelo Neno, pelo lema de #TodosPor1, mas o Neno era um por todos. Para ele, palavra forte e agradecer tudo o que fez por nós. Por último, agradecer a presença dos jogadores, da direção, dos funcionários, do staff, das famílias que tanto apoiam e sofrem e são a base e o pilar de tudo. A família não está completa, mas vai estar em breve. Estão em casa a assistir, mas vão estar aqui em breve para tornarmos o nosso castelo um pesadelo para os outros. Vamos embora, Vitória!»

Os 30 jogadores do Vitória apresentados esta noite:

Toni Borevkovic, Rafa Soares, Abdul Mumin, Ricardo Quaresma, Rúben Lameiras, Bruno Duarte, Marcus Edwards, André André, André Amaro, Bruno Varela, Joseph, Rochinha, Falaye Sacko, Oscar Estupiñán, Gui, Sílvio, Matous Trmal, Ibrahima Bamba, Jorge Fernandes, Antal Bencze, Miguel Maga, Celton Biai, Maga, André Almeida, Tomás Händel, Herculano, Dani Silva, Rui Correia, Hélder Sá e Nicolas Janvier.