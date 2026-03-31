Carlos Soares é o homem que fecha a equipa técnica encabeçada por Gil Lameiras no Vitória de Guimarães, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O técnico de 37 anos possui o grau IV de treinador e passa a ser inscrito como treinador principal na Liga, preenchendo a lacuna que faltava e a situação que o Vitória tinha de regularizar a nível regulamentar ao fim de 15 dias, depois de Gil Lameiras (que ainda está a tirar o nível III) ter sucedido a Luís Pinto no comando técnico da equipa principal e de, nos jogos com Famalicão e Benfica, poder ter dado indicações de pé na área técnica e de ter permissão de ir à flash interview.

Além de Gil Lameiras, nenhum dos restantes elementos da equipa técnica tem o grau IV. Carlos Soares junta-se ao corpo técnico que conta ainda com Sérgio Sampaio, Nuno Madureira, Pedro Ferraz, João Pereira, Douglas Jesus e Leonel Olímpio.

Carlos Soares, natural de Vila Pouca de Aguiar, será, a partir de agora, à luz das regras, o técnico que poderá estar de pé no banco de suplentes e também o que pode participar na flash interview depois dos jogos.

Na época passada, Carlos Soares, que já trabalha em Guimarães desde o início desta semana, foi adjunto de Vítor Vinha nos sub-23 do Benfica, que venceram a Taça Revelação. De 2015 a 2023, foi coordenador técnico na AF Vila Real e conta também com passagens pela Dragon Force e por equipas jovens do distrito de Vila Real, casos de Diogo Cão, Alves Roçadas e CB Vila Pouca de Aguiar. Também passou pela formação do FC Porto como analista.

O Vitória, nono classificado na Liga, com 32 pontos, prepara a receção ao Tondela, jogo da 28.ª jornada da Liga, agendado para as 18 horas de sexta-feira, 3 de abril.