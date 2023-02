Moreno, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa, após o empate a zero no Jamor, frente ao Casa Pia.

«Tendo em conta todos os condicionalismos que tivemos esta semana, temos de estar satisfeitos com este ponto. Faltaram seis ou sete jogadores que costumam ser titulares. Parece-me o resultado justo. As oportunidades mais flagrantes de golo até foram do Casa Pia, apesar de termos tido mais bola.

Saio com uma sensação positiva pela conquista de um ponto, pela baliza a zero, sabendo que não foi dos melhores jogos em termos de qualidade, mas foi dos melhores na entrega e leitura do que o jogo estava a pedir. Sou muito orgulhosamente o líder deste grupo.

Preparámos o jogo com o objetivo de o ganhar, mas o Casa Pia dificulta muito o jogo aos adversários. A satisfação que nos dá são pequenas coisas como estrear mais um miúdo da formação [Diogo Ferreira], defender com uma linha de quatro e conseguir sair daqui sem sofrer golos.

Foi o jogo possível da nossa parte, mas tenho profissionais fantásticos, que me deixam muito orgulhoso de ser o líder deles.»