O guarda-redes Celton Biai foi convocado pela primeira vez convocado para a seleção principal da Guiné-Bissau.

O luso-guineense, de 23 anos, integra a lista de convocados para os jogos de preparação com a Guiné-Conacri (13 de outubro) e com o Togo (17 de outubro), que vão realizar-se ambos em Portugal. Ainda assim, falta saber se vai comparecer à chamada.

Biai representou as seleções jovens portuguesas e até esteve no último Campeonato da Europa de sub-21. Além disso, foi mesmo chamado para os primeiros treinos de Roberto Martínez na seleção AA, tendo rendido o lesionado Diogo Costa na convocatória do estágio de março.

O guarda-redes tem perdido espaço no V. Guimarães e regressou à competição apenas no domingo, pela equipa B dos minhotos, na goleada por 4-0 ao Lamelas.

Além do guarda-redes, João Pedro, avançado dos gregos do Panetolikos, que, em Portugal, representou Santa Clara, Trofense, Gil Vicente, V. Guimarães e Paços de Ferreira, Marciano Tchami, dos espanhóis do Almería com formação no Leixões, e Ouparine Djoco, guarda-redes do Francs Borains, são novidades nos convocados de Baciro Candé.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Ouparine Djoco (Francs Borains, Bel) e Celton Biai (Vitória de Guimarães).

Defesas: Baba Fernandes (Accrington, Ing), Opa Sangante (Dunquerque, Fra), Nanu (Samsunspor, Tur), Houboulang Mendes (Almería, Esp), Nito Gomes (Marítimo), Jefferson Encada (Pharcos, Egi) e Fali Candé (Metz, Fra).

Médios: Sori Mané (Académico de Viseu), Alfa Semedo (Al-Tai, Ara), Janio Bikel (Gaziantep, Tur), Ronaldo Camará (Feirense) e Edson da Silva (Nea Salamis, Chp).

Avançados: Carlos Mané (Kayserispor, Tur), Famana Quizera (Académico de Viseu), Dálcio Gomes (APOEL Nicósia, Chp), Toni Gomes (Hapoel Hadera, Isr), Franculino Djú (ex-Midtjylland, Din), Mauro Teixeira (Yverdon, Sui), Marciano Tchami (Almería, Esp), Zinho Gano (Zulte Waregem, Bel) e João Pedro (Panetolikos, Gre).