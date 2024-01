O V. Guimarães oficializou, esta sexta-feira, a transferência do guarda-redes Celton Biai para o FC Dordrecht, da segunda divisão dos Países Baixos.

O guardião luso-guineense, formado no Benfica e no V. Guimarães, fez dez jogos pela equipa principal dos vitorianos na época passada, tendo assumido a baliza da equipa B na atual temporada.

«Grata pelos serviços prestados, a sociedade desportiva deseja os maiores sucessos e felicidades a Celton Biai», pode ler-se no comunicado oficial do clube português.

O jogador de 23 anos assinou um contrato de duas épocas e meia, com uma de opção, não tendo sido divulgado o valor da transferência, número esse que só será público no final do mercado de transferências de janeiro.

«Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para ajudar o clube. Para mim é uma grande aventura porque agora posso dar um novo passo na minha carreira», referiu Celton Biai, em declarações ao site do FC Dordrecht.