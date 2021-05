Os internacionais portugueses André André e Quaresma integram os 23 convocados do Vitória de Guimarães para o duelo com o Benfica, da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, regressando às opções dos vimaranenses.

O médio André André, de 31 anos, com seis golos em 32 jogos oficiais na presente época, e o extremo Quaresma, de 37, autor de quatro tentos em 30 encontros, integram os ‘eleitos' do treinador Moreno, após terem cumprido castigo na jornada anterior (0-0 no terreno do Marítimo), devido à acumulação de cinco cartões amarelos.

Já o lateral esquerdo Sílvio regressa à convocatória após ter recuperado de uma mialgia na coxa direita, tal como o avançado Noah Holm.

O defesa esquerdo Gideon Mensah deixou a lista face ao jogo anterior, por ter visto o quinto cartão amarelo frente aos maritimistas, tal como o médio Janvier, que contraiu uma tendinite no joelho esquerdo. Também o guarda-redes Nicolas Tiê, os médios Mikel Agu, Miguel Luís e Joseph e o extremo Rúben Lameiras continuam lesionados e, por isso, arredados das escolhas de Moreno.

A formação vimaranense decide o apuramento para a Liga Conferência Europa na receção aos encarnados, procurando manter o sexto lugar numa corrida com o Santa Clara, que é sétimo classificado e recebe o Farense, e com o Famalicão, oitavo, que visita o Moreirense.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 43 pontos, e Benfica, terceiro, com 73, está agendado para as 20 horas de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.

Os convocados do V. Guimarães: Bruno Varela, Easah Suliman, Abdul Mumin, Marcus Edwards, Bruno Duarte, Ricardo Quaresma, André André, Rochinha, Falaye Sacko, Pepelu, Lyle Foster, Jacob Maddox, Wakaso, Sílvio, Matous Trmal, Oscar Estupiñán, Jorge Fernandes, Jhonatan, Zié Ouattara, André Almeida, André Amaro, Noah Holm e Hélder Sá.