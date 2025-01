Daniel Sousa está de saída do comando técnico do Vitória de Guimarães, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

A saída tem como motivo determinante a derrota por 2-1 e consequente eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal ante O Elvas, equipa do Campeonato de Portugal, no domingo.

A rescisão do contrato, que durava até ao fim da época 2025/26, está a ser acertada entre as partes.

O técnico de 40 anos, que chegou ao comando técnico do Vitória há duas semanas e meia, sai do clube de Guimarães ao fim de três jogos realizados. Antes do jogo da Taça, estreou-se com empate na visita ao Farense (2-2) e nova igualdade, em casa, ante o Sporting (4-4).

Daniel Sousa, que tinha sucedido a Rui Borges, voltando ao ativo depois de ter começado esta época no Sporting de Braga, tem nova curta passagem pelo Minho. Nos bracarenses, ficou apenas quatro jogos, saindo a 11 de agosto, numa cisão que foi a tribunal.

O antigo treinador de Arouca e Gil Vicente deixa a equipa no 6.º lugar da Liga, com 25 pontos e também sai sem ter comandado os minhotos em qualquer jogo europeu: o Vitória, além da Liga portuguesa, está ainda em cena na Liga Conferência.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências