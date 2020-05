O futebolista francês Dennis Poha afirmou, esta segunda-feira, que o Vitória de Guimarães vai preparar-se para, em caso de retoma da I Liga de futebol, atacar os primeiros cinco lugares do campeonato, com vista ao apuramento para a Liga Europa.

«Temos todos o mesmo objetivo, que é chegar à Liga Europa. Somos um grupo e ninguém vai à Liga Europa sozinho. É assim que teremos melhores resultados. As escolhas são do treinador e temos de as respeitar. Quando não estiver a jogar, tenho de estar bem preparado para quando for chamado», frisou, em declarações através de um vídeo publicado pelo clube minhoto.

Poha, que está emprestado pelo Rennes ao Vitória, disse ainda que o clube «faz tudo» para manter os jogadores «seguros», na sequência da pandemia da covid-19, doença que afetou três atletas do plantel.

O médio gaulês regressou a França no período de paragem do futebol, num país onde o campeonato foi cancelado, com o Paris Saint-Germain declarado campeão. Poha considerou a melhor decisão, num país que já registou pelo menos 176 mil casos e 26.380 vítimas pelo novo coronavírus.

«Em Paris, os hospitais ficaram sobrelotados e, infelizmente, a situação agravou-se. Em Portugal, houve menos casos. Em França, houve um número muito maior de mortos e infetados. Por essa razão, penso que terminar o campeonato francês foi a decisão mais acertada», elucidou.

Nesta altura em que a I Liga está parada, o V. Guimarães ocupa o sexto lugar, com 37 pontos. Está a um do Rio Ave, quinto com 38.