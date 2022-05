Quarenta e cinco dias depois após ter iniciado funções no V. Guimarães, Diogo Boa Alma deixou o cargo de diretor-desportivo dos minhotos.

Numa curta nota, o clube vimaranense explica que a decisão deveu-se a «divergências ideológicas».

Diogo Boa Alma foi uma promessa eleitoral de António Miguel Cardoso, que foi eleito novo presidente do V. Guimarães a 5 de março. Doze dias depois, o emblema vimaranense confirmou a chegada do antigo diretor-desportivo do Santa Clara.

Comunicado do V. Guimaraes na íntegra:

«O Vitória Sport Clube informa que chegou a acordo para o fim da ligação com Diogo Boa Alma.

O Vitória SC deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Diogo Boa Alma, agradecendo o empenho e dedicação tidos no tempo em que representou o clube.»