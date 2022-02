Os três candidatos à presidência do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa, formalizaram esta quinta-feira as listas para as eleições do clube, marcadas para 5 de março.

As candidaturas aos órgãos sociais vitorianos, subscritas por pelo menos 300 sócios efetivos, foram entregues no Estádio D. Afonso Henriques ao presidente da mesa da assembleia geral em exercício, José Antunes, que vai ter de as validar até segunda-feira.

À frente da lista intitulada ‘Mais Vitória’, António Miguel Cardoso foi o primeiro dos três concorrentes a formalizar a candidatura no Estádio D. Afonso Henriques, tendo defendido que as 1.240 assinaturas recolhidas antecipam a «vontade» dos sócios em terem um «Vitória diferente».

O candidato Alex Costa, cara da lista intitulada ‘Sim, Vitória’ e antigo futebolista de Vitória de Guimarães, Moreirense, Benfica e Wolfsburgo, realçou que a formalização da candidatura é um momento de «muita seriedade e responsabilidade» e elogiou a «vitalidade e a grandeza» do clube minhoto, após ter recolhido 794 assinaturas de sócios para subscrever uma candidatura que pretende mudar o «rumo» seguido desde 2019.

A candidatura encabeçada pelo atual presidente, intitulada ‘Um Vitória de todos’, foi a última a ser formalizada junto do presidente da mesa da assembleia geral, recandidato ao cargo pela lista em questão, tendo Miguel Pinto Lisboa vincado que o «projeto» até agora desenvolvido no emblema de Guimarães «não se conclui em dois anos e meio».

As eleições para os órgãos sociais do Vitória vão ter mais de uma lista concorrente pela 11.ª vez na história, no ano em que o clube minhoto assinala o 100.º aniversário, a 22 de setembro.