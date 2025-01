António Miguel Cardoso, presidente do Vitória Guimarães desde março de 2022, anunciou oficialmente a recandidatura à liderança do clube nas eleições agendadas para 1 de março.

Durante uma conferência de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, antes da apresentação de Luís Freire como novo treinador, António Miguel Cardoso destacou o crescimento do Vitória ao longo do seu mandato, mas enfatizou que ainda há trabalho por fazer.

«Existem coisas que sentimos claramente, como administração, que ainda estamos a meio do caminho. Acreditamos que o Vitória está muito maior a todos os níveis. Serei candidato às próximas eleições e para os próximos três anos», afirmou.

Entre os desafios a enfrentar, o presidente salientou a importância de reforçar a «humildade competitiva» do clube, referindo-se à recente eliminação da Taça de Portugal frente ao Elvas, um resultado que considerou dececionante para toda a estrutura e, sobretudo, para os adeptos que acompanharam a equipa ao Alentejo.

António Miguel Cardoso é, até agora, o único candidato declarado às eleições. Em 2022, foi eleito com 62,5 por cento dos votos, superando Miguel Pinto Lisboa, então presidente do clube, e Alex Costa, antigo jogador do Vitória.

O dirigente procura agora renovar o mandato e dar continuidade ao projeto que, segundo ele, colocou o clube num patamar superior.