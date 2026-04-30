Belmiro Pinto dos Santos já completou a lista que vai liderar como candidato às eleições do Vitória de Guimarães que estão marcadas para 13 de junho.

Contactado pela Lusa, o sócio número 4.995 dos vimaranenses adiantou que a lista está fechada, faltando apenas recolher o mínimo de 300 assinaturas de associados com o pagamento de quotas regularizado e entregar a documentação a 14 de maio, para ser validada pelo ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Henrique Faria.

O presidente da Assembleia Geral entre 2022 e 2025 encabeça a candidatura à direção, tendo como candidatos à vice-presidência Ricardo Pimenta Machado, irmão de António Pimenta Machado, o presidente mais longevo dos vimaranenses (1980 e 2004), Carlos Abreu, Pedro Freitas e António Alberto Carvalho.

Fernando Sousa é o candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral, com Vítor Sousa a candidatar-se à vice-presidência do órgão.

Os candidatos à liderança do Conselho Fiscal são precisamente aqueles que se encontram em exercício: Dinis Monteiro e Marco Duarte.

Já Alexandra Pinto Coelho candidata-se à presidência do Conselho de Jurisdição, após tê-lo feito em 2025, na candidatura liderada por Luís Cirilo Carvalho, que perdeu as eleições perante a lista do presidente ainda em exercício, António Miguel Cardoso, e Mariana Costa é o nome para a vice-presidência do órgão.