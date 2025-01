Luís Cirilo de Carvalho assumiu que vai candidatar-se à presidência do Vitória Guimarães, nas eleições marcadas para o dia 1 de março.

O candidato, de 65 anos, vai apresentar publicamente a candidatura este sábado, às 16:00, sob o lema «Por um Vitória maior».

Cirilo de Carvalho já esteve ligado aos vitorianos, entre 1995 e 1998, como vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do clube e, em 2012, como vice-presidente da Direção, na altura sob a liderança de Júlio Mendes.

De recordar que o candidato foi deputado na Assembleia da República, entre 1999 e 2005, pelo PSD, e antigo governador civil do distrito de Braga, entre 2002 e 2003.

Com esta candidatura, o Vitória passa a ter duas listas a concorrer, depois do atual presidente, António Miguel Cardoso, ter confirmado a recandidatura em 15 de janeiro.

As listas devem ser formalizadas perante o presidente da mesa da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães, Belmiro Pinto dos Santos, até às 18:00 do dia 30 de janeiro, no Estádio D. Afonso Henriques, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos, com as respetivas quotas pagas até dezembro de 2024.