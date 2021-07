O Vitória de Guimarães apresenta esta sexta-feira os novos equipamentos da época 2021/22.

As camisolas, que estarão à venda na loja oficial do clube a partir de hoje, serão vestidas logo à noite pelo plantel principal e são inspiradas na ligação entre o clube e a cidade.

De acordo com o clube, o primeiro equipamento «conta com elementos históricos na face posterior da camisola, onde a inscrição 'Aqui nasceu Portugal' remete para a fundação da nação. Nela se destacam também os arcos do Padrão do Salado, em frente à Igreja da Nossa Senhora da Oliveira, referência emblemática da cidade de Guimarães».

O primeiro equipamento recupera os calções brancos. Já o alternativo cumpre também a tradição: é todo negro e nele se destacam as iniciais VSC e ao ano de fundação do clube, 1922.

Quaresma, André André, o reforço Borevkovic, entre outros, participaram no vídeo e sessão fotográfica de apresentação dos novos equipamentos.