Jaime Teixeira será o novo diretor-geral do Vitória de Guimarães, ocupando o lugar de Carlos Freitas, de acordo com o que apurou o Maisfutebol na sequência da notícia avançada em diferentes órgãos da imprensa desportiva.

Depois de ter integrado a estrutura do FC Porto e do Paris Saint-Germain, com Antero Henrique, o dirigente de 45 anos será o responsável pelo futebol dos vitorianos.

O Vitória está a reformular a estrutura para o futebol para a próxima época, após a saída de Carlos Freitas, em março.

Pepa (Paços de Ferreira) é o eleito para assumir o cargo de treinador dos vitorianos, conforme noticiou o Maisfutebol, tendo Bino oficializado ontem a sua saída do comando técnico, cuja vaga será ocupada por Moreno nos derradeiros dois jogos do campeonato.