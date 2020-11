A equipa de sub-23 do Leixões goleou o V. Guimarães por 5-1, em jogo da 10.ª jornada da Zona Norte da Liga Revelação, cortando a diferença para o líder Sp. Braga que não foi além de um empate na visita a Famalicão (1-1).

Em dois jogos entre os quatro primeiros classificados da Zona Norte, a equipa de Matosinhos saiu claramente por cima, batendo o V. Guimarães, na Vila das Aves, com uma categórica goleada. Ao intervalo o Leixões já vencia por 1-0, mas o resultado ganhou volume no segundo tempo, com mais cinco golos.

Com esta vitória, o Leixões, além de reforçar a vantagem sobre o V. Guimarães, juntou-se ao Famalicão no segundo lugar e aproximou-se do Sp. Braga.

A equipa minhota, por seu lado, esteve a vencer em Famalicão, com um golo de cabeça de Falé, mas depois permitiu o empate da equipa da casa, aos 69 minutos, numa grande penalidade convertida por André Ricardo.

Classificação da Zona Norte: Sp. Braga, 19 pontos/9 jogos; Leixões, 16/8; Famalicão, 16/9; V. Guimarães, 11/9; Rio Ave, 10/8; Académica, 6/7; Boavista, 5/8.