O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, assumiu que a equipa precisa do apoio dos adeptos para derrotar o Famalicão, este domingo.

«Precisamos de ajuda. Os nossos melhores momentos neste estádio foram com os nossos adeptos. Sempre estiverem connosco, mas precisamos que festejem um corte, um remate, tudo de bom que a equipa faça. Estamos preparados para o jogo como se fossem os últimos 90 minutos da nossa vida. Não podemos jogar sozinhos. Queremos tornar este estádio num ‘inferno’ para o adversário», frisou, na antevisão ao desafio marcado para as 20h30, em Guimarães.

Pepa espera «um jogo aberto», perante um adversário que «joga com muita largura e com os laterais projetados, que «tem profundidade no plantel», sobretudo depois da chegada de João Carlos Teixeira, que soma dois golos e duas assistências em quatro jogos pelos famalicenses desde o início de fevereiro.

O técnico dos vitorianos pediu «paixão» aos jogadores, mas também «racionalidade e paciência» com bola, para evitar erros que custem caro, como na derrota caseira frente ao Arouca (1-3), no último jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques.

O timoneiro vimaranense assumiu que o Gil Vicente (quinto classificado, com 42 pontos) está «distante» e vincou que a equipa deve ganhar «consistência em termos exibicionais» na reta final do campeonato, para se se tornar «mais eficaz no processo defensivo», tendo em conta os 19 jogos consecutivos a sofrer golos.

A propósito das eleições para a presidência do clube que decorrem este sábado, Pepa assumiu que é «impossível passar ao lado» de um «dia tão importante para todos os associados».

O V. Guimarães, sétimo classificado com 30 pontos, recebe o Famalicão, 11.º, com 26, este domingo, pelas 20h30.