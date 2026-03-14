Os adeptos do Vitória de Guimarães contestaram os jogadores à saída do Estádio D. Afonso Henriques, este sábado, após a derrota (1-2) frente ao Famalicão, em jogo da jornada 26 da Liga.

Naquele que foi o quarto jogo consecutivo sem vencer, e após a troca de Luís Pinto por Gil Lameiras no comando técnico, os adeptos mostraram o desagrado após o apito final, assobiando a equipa nas bancadas.

Já no exterior, quando os jogadores abandonavam o estádio nas suas viaturas particulares, um grupo de adeptos contestou os jogadores, que saíram das instalações do clube com reforço policial por parte da Polícia de Segurança Pública.

O mesmo grupo de adeptos pediu, depois, explicações ao presidente do clube, Miguel António Cardoso, que esteve alguns minutos no exterior do estádio a falar com os associados do clube.

O Vitória ocupa, neste momento, o nono posto da tabela classificativa, com 32 pontos, longe dos lugares europeus. Após a conquista da Taça da Liga, em Janeiro, os vimaranenses somam seis derrotas, um empate e apenas dois triunfos.