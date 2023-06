O lateral esquerdo brasileiro Abner Felipe confirmou que está muito perto de reforçar o Vitória de Guimarães, apesar de o Farense ter apresentado uma proposta de renovação de contrato.

«Estamos em negociação bem avançada e já para ser anunciado pelo clube. Estamos à espera. Sim, é esse mesmo [V. Guimarães], estou muito feliz. Acabou o meu contrato em Faro, queriam renovar e antes de vir de férias tive duas ou três reuniões com a direção e com o mister», revelou o jogador de 27 anos no programa “Bola Branca”, da Rádio Renascença.

Abner estava no Farense desde 2020/21, a última época dos algarvios na Liga. Em 2022/23, temporada que culminou com a promoção do emblema de Faro ao principal escalão, fez 35 jogos, marcou um golo e deu outra assistência.