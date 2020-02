Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães falou esta quarta-feira aos jornalistas na antevisão do jogo com o Desp. Aves, mas não quis pronunciar-se sobre o incidente de racismo dirigido a Marega no encontro com o FC Porto, garantindo que não afetou o grupo de trabalho.

«Não alterou em nada o processo de preparação para o próximo jogo, porque isso é o que nos move e o mais importante neste momento é esta preparação e conseguir amealhar pontos», começou por dizer o técnico, adiantando:

«O Vitória já emitiu um comunicado bastante em que é bastante explícito em relação à sua posição e nada mais tenho a dizer sobre essa questão.»