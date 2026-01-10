Vitoria Guimaraes
João Mendes e Nelson Oliveira falham receção ao FC Porto
Lateral e avançado foram expulsos no triunfo do Vitória sobre o Sp. Braga, na final da Taça da Liga
João Mendes e Nelson Oliveira vão falhar a receção ao FC Porto, por castigo.
O lateral e o avançado do Vitória foram expulsos nos derradeiros minutos da final frente ao Sp. Braga, que os vimaranenses venceram por 2-1, em Leiria.
João Mendes viu o segundo amarelo, num lance de penálti sobre Victor Gómez, já nos descontos, que Charles acabou por defender. Já Nelson Oliveira foi expulso com vermelho direito, já no banco, por ter provocado os adeptos adversários, após o penálti defendido, que evitou o empate dos bracarenses nos instantes finais.
