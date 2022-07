O Vitória de Guimarães anunciou este sábado a contratação de Diogo Ressurreição, para a equipa B.

O jovem de 21 anos, explicam os vitorianos, chega a custo zero, depois de ter terminado contrato com o FC Porto, e fica agora com um vínculo válido até 2025.

Além do FC Porto, o médio representou ainda na formação o 1.º Dezembro e o Estoril.

«Estou ansioso no sentido positivo, uma vez que dou continuidade ao meu percurso numa nova casa. É uma equipa que sempre me fascinou e que, por gostar tanto, fui acompanhando os jogos dos vários escalões. Não tenho dúvidas de que serei bem recebido e bem tratado e, curiosamente, tenho família em Guimarães, por isso, estão reunidas todas as condições para que tudo corra bem», disse Ressurreição, citado na nota do Vitória de Guimarães.