Embalado pelo triunfo no dérbi do Minho, em Braga (0-2), o Vitória de Guimarães prepara a receção ao FC Porto, este sábado. Na antevisão à sexta jornada da Liga, Rui Borges aponta a nova vitória, e não ao segundo lugar.

«A luta é pelos três pontos. É um jogo contra uma grande equipa, muito competitiva, muito intensa, que tem feito um bom início de campeonato. É uma equipa que gosta de entrar forte, a mostrar que é grande. Mas, somos uma equipa moralizada, que tem feito um início de época muito bom», começou por adiantar o treinador dos «Conquistadores», esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Igualado com o FC Porto na tabela, a 12 pontos, os vimaranenses acumulam 10 vitórias em 11 jogos na temporada. A única derrota aconteceu aquando da visita à Vila das Aves (1-0). Além disso, a turma de Rui Borges apenas sofreu dois golos na Liga.

«Nós, portugueses, arranjamos sempre forma de não valorizar quem faz bem as coisas. Dizem que ganhámos ao Floriana [na fase preliminar da Liga Conferência] porque era nossa obrigação, que o Zurique [também na fase preliminar da Liga Conferência] não era uma grande equipa.»

«Depois, contra o Famalicão disseram que aí é que íamos ser postos à prova e ganhámos. Fomos para Braga e disseram que nesse jogo é que iam ver se estávamos mesmo a postos. E agora é o FC Porto. Estou sempre à prova, desde que nasci», atirou.

Questionado sobre o «onze» do FC Porto, o timoneiro do Vitória acredita na titularidade de Samu, em detrimento de Namaso, mas reconhecendo a agressividade dos dragões, «com as segundas linhas a rasgarem a profundidade».

Por fim, Rui Borges lembrou que os jogadores fazem treinador.

«Gosto muito de os ouvir, de partilhar. Todos os jogos peço-lhes para errarem muito, porque só erra quem não se esconde do jogo», rematou.

Os «Conquistadores» não contam com o defesa central Jorge Fernandes, lesionado. Por sua vez, o central Mikel Villanueva permanece em dúvida.

O Vitória de Guimarães (3.º) receberá o FC Porto (2.º) na tarde deste sábado (18h). Uma vez que os emblemas estão empatados a 12 pontos, este jogo poderá desempatar a contenda.

Poderá seguir o duelo, ao minuto, no Maisfutebol, numa tarde na qual Fábio Veríssimo estará responsável pela arbitragem.