O Vitória de Guimarães, o Vizela e o Arouca são os novos elementos da direção da Liga, eleita e definida esta quinta-feira, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, local onde foram realizados os sorteios das competições profissionais da época 2021/2022.

Os vimaranenses entram em substituição do Rio Ave, que foi despromovido da I à II Liga, ao passo que Vizela e Arouca «foram as sociedades cooptadas enquanto representantes do principal escalão do futebol profissional», explicou a Liga, em comunicado.

Continuam no corpo diretivo as sociedades desportivas do FC Porto e do Sporting, bem como o presidente da Liga, Pedro Proença, e um representante da Federação Portuguesa de Futebol. Em representação da II Liga, foram eleitas Ac. Viseu-Penafiel e Sporting da Covilhã.