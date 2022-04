Um adepto provocou um momento insólito na parte final do V. Guimarães-FC Porto, quando entrou calmamente em campo, caminhou até Rochinha de mãos aberta e lhe deu um pontapé nas pernas, tentando depois fazer o mesmo com Geny Catamo. Os jogadores do V. Guimarães foram rápidos a reagir e depois chegou a segurança, para retirar o adepto de campo.