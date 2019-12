Chama-se Cláudia Daniela, é de Guimarães e é licenciada em prótese dentária. É também a namorada de Pepê Rodrigues, jogador que conheceu privisivelmente quando o médio formado no Benfica jogou no V. Guimarães.

Cláudia Daniela é, de resto, uma fervorosa adepta do V. Guimarães, sendo possível vê-la em várias fotografias com a camisola do clube. Pepê Rodrigues é portanto mais uma razão para ir ver os jogos, ele que está há dois anos na equipa.