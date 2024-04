Os profissionais que compunham o departamento de scouting e recrutamento para a formação do V. Guimarães demitiram-se em bloco.

Em comunicado, os 13 elementos mencionam «divergência de fundo» para a tomada de decisão que não abrange Carlos Lima, que continua a ser o diretor do departamento.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

«Caros Vitorianos, simpatizantes, pais e atletas,

Devido a divergências de fundo no que toca à organização, responsabilidades, comunicação, autonomia, processos de trabalho, e visão futura no que diz respeito à formação do nosso clube, e mais concretamente do nosso departamento (Scouting e Recrutamento), serve o presente comunicado para informar a cessão de funções de todos os elementos que compõem este departamento.

Em nome de todos os elementos queremos agradecer o apoio e amizade de todos os intervenientes que nos apoiaram ao longo deste tempo no desempenho do nosso trabalho, em especial a todos os jovens atletas e respetivos pais, pela confiança demonstrada em cada um de nós, mas em especial na grandiosidade do Vitória SC enquanto clube formador.

Também não poderíamos deixar de dirigir uma palavra ao até agora nosso timoneiro e líder, Carlos Lima, expressando a nossa sincera gratidão, não só pela confiança depositado no nosso trabalho desde o primeiro momento, mas também no incansável apoio e ensinamentos que sempre nos ofereceu no sentido, de em conjunto, sermos cada vez melhores. Obrigado.

Referir ainda que saímos de consciência tranquila e cientes de que, enquanto foi possível, tudo fizemos para a defesa dos interesses máximos do clube.

Por último, enquanto Vitorianos, e sendo a nossa crença de que o Vitória é maior do que todos os que o compõe, desejamos boa sorte a quem nos possa suceder, e também expressar votos dos maiores sucessos desportivos ao Vitória SC.

André Guedes

Ernesto Peixoto

Hélder Castro

Ivo Albuquerque

José Costa

José Carvalho

Miguel Castro

Nuno Matos

Rúben Eirinha

Rúben Sousa

Tiago Ramos

Vítor Antunes

Vítor Silva»