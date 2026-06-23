Depois das eleições no Vitória de Guimarães, a direção presidida por Rui Rodrigues prepara a próxima época e há desenvolvimentos quanto à decisão sobre o novo treinador da equipa principal na época 2026/27.

Depois de ter assumido a equipa principal do Vitória de Guimarães nos últimos dois meses da época 2025/26, Gil Lameiras não vai continuar no comando do plantel principal, apurou o Maisfutebol. É, por isso, certo que os vimaranenses vão ter novo treinador na Liga.

O futuro do jovem treinador de 32 anos vai ser, apurou o nosso jornal e salvo alguma mudança radical de última hora, não o fim da ligação ao Vitória, mas sim o regresso à equipa B, que disputa a Liga 3. O dossiê está bem encaminhado e a concordância entre as partes surgiu na sequência de algumas reuniões existentes nos últimos dias.

Gil Lameiras, que tem contrato até 2027, sucedeu a Luís Pinto e comandou o Vitória na Liga portuguesa nas últimas nove jornadas de 2025/26 (três vitórias, um empate, cinco derrotas). Antes, tinha treinado a equipa B durante uma época e meia, conduzindo-a à subida à Liga 3 em 2025 e deixando-a, em março último, na liderança da fase de subida, que os bês minhotos não conseguiriam, já com António Torres Campos no comando técnico.

Ora, em cima da mesa está também a possibilidade de António Torres Campos, de 32 anos, voltar aos sub-19 do Vitória, equipa que comandava até à promoção de Gil Lameiras ao plantel principal.

Quanto à sucessão de Gil Lameiras, os responsáveis do Vitória trabalham também nesse processo – e com urgência para a planificação de 2026/27 – sendo que Tiago Margarido, que deixou o Nacional no fim de 2025/26, é quem está na linha da frente para assumir o comando técnico, conforme já avançado na imprensa desportiva nacional. As próximas horas e dias trarão novidades.

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