Gil Lameiras já vai orientar o treino da equipa principal do Vitória de Guimarães na tarde desta terça-feira, confirmou o Maisfutebol.

O treinador de 32 anos, que tem contrato com a SAD dos minhotos até 2028, cumpria a segunda época à frente da equipa B e vai assumir, tal como o nosso jornal já tinha noticiado, a equipa principal. Sucede a Luís Pinto, que sai cerca de dois meses depois da conquista da Taça da Liga.

O técnico é apresentado ao plantel esta terça-feira, num dia em que a equipa aponta à preparação para o jogo ante o Famalicão, da 26.ª jornada da Liga, marcado para as 15h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques. Os vimaranenses ocupam o nono lugar com 32 pontos e procuram a aproximação aos famalicenses, que têm 39 pontos, no sexto lugar.

Com a subida à equipa principal, Gil Lameiras, que deve ser oficializado nas próximas horas, vai tornar-se o mais jovem treinador da Liga, seguindo-se-lhe Francesco Farioli, do FC Porto, que tem 36 anos.

Gil deixa o comando da equipa B no primeiro lugar da fase de subida da Liga 3, à condição, com dez pontos. Isto depois de, em 2024/25, ter conduzido a equipa à subida, no Campeonato de Portugal. O Vitória também já trabalha na sucessão de Gil Lameiras nos "bês".