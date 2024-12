Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pesada (4-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Faço uma análise negativa, como devem calcular. Derrota pesada e justa, fizemos uma má primeira parte. Não fomos felizes ao levar um golo no final da primeira parte, e não fomos felizes ao sofrer um golo logo no início da segunda parte quando queríamos reagir. Não há muito a dizer, apenas trabalhar para reagir no próximo jogo».

[O que faltou?] «Faltou-nos muita qualidade. Foi uma surpresa para mim, se até aqui pedíamos jogos, mas a sensação era muito positiva, na primeira parte a sensação foi muito má. Não podemos estar satisfeitos, temos de dar uma imagem diferente no próximo jogo».

[De que forma é possível reagir?] «É uma questão de caráter. Temos de ter outra postura em campo, nem vou pela parte futebolística, todos nós temos de ter uma vontade diferente da que tivemos hoje em campo».