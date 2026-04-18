Na sala de imprensa, Gil Lameiras disse que a única equipa que quis ganhar foi o Vitória de Guimarães e lamentou a ausência de adeptos em número elevado. O treinador disse que a equipa ainda não está ao nível que quer e que, dificilmente, ficará até ao fim da época.

Primeira vitória fora de portas em 2026

Depois de tanto tempo sem vencer fora, isto reflete a época do Vitória, bastante irregular. Se havia equipa que devia ter ganho o jogo hoje era o Vitória. Fomos a única equipa que procurou a vitória. Queremos dedicar esta vitória aos adeptos e o facto deles hoje não estarem aqui tem a ver com o valor do bilhete, que era caro. Ainda no último jogo enchemos as Aves, mas atendendo à época, é normal não ter tantos adeptos, mas hoje se deveu pura e simplesmente ao preço dos adeptos.

Dinâmicas foram fundamentais para o triunfo?

Uma vez que o Gil Vicente salta com um ala à frente, era importante ter essas dinâmicas bem alinhadas e alinhamos essas dinâmicas entre o Maga e o Nogueira. Conseguimos criar dúvida nesse ala. À medida que o tempo passa, acho que a equipa ainda está longe do que eu queria e sinceramente não vamos atingir até ao final da época, mas há alguns pormenores que já sentimos na equipa. O Vitória é um clube enorme e quem o represente tem de estar ao nível.

Melhor sequência de resultados desde janeiro

A equipa apresentou alguma instabilidade durante o ano. Ganhar no terreno do Gil e quem está no Vitória tem de jogar sempre para ganhar e esta vitória deixa-nos contentes. Primeiro porque conquistamos os três pontos e depois porque o Gil Vicente em casa é uma equipa muito difícil.